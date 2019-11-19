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Под Ивано-Франковском автомобиль ГСЧС попал в аварию, есть пострадавшие

Новости » Происшествия     19.11.2019 - 15:45
Под Ивано-Франковском автомобиль ГСЧС попал в аварию, есть пострадавшие
Фото: место ДТП (if.npu.gov.ua)

Среди пострадавших двое детей

Вблизи Ивано-Франковска произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого пострадали четверо человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службе полиции области.

Отмечается, что авария произошла в селе Криховцы. Полицейскими установлено, что на перекрестке улиц столкнулись специальный автомобиль Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины марки ГАЗ-2705 и Land Rover.

Служебный автомобиль двигался с включенными проблесковыми маячками синего цвета и специальным звуковым сигналом на красный сигнал светофора по ул. Криховецкой, а внедорожник выезжал на зеленый сигнал светофора с ул. Дворовой. За рулем последнего находилась 37-летняя женщина, а в авто были двое детей-пассажиров. Водители обоих автомобилей были трезвыми.

В ДТП пострадали два пассажира ГАЗ-2705 - у 20-летнего мужчины ушиб головного мозга и перелом лобной кости, а в 23-летнего потерпевшего ссадины лица. Последний после медицинского осмотра отпущен домой. Кроме того, травмы получили двое малолетних пассажиров Land Rover (7-летний мальчик и 6-летняя девочка), у которых диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Дети после осмотра отпущены по месту жительства.

Фото: место ДТП (if.npu.gov.ru)

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с погибшими с участием легкового авто и маршрутного микроавтобуса.

Напомним, в Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которой травмировались двое детей и водитель.

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