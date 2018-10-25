ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Черкасова стала победительницей чемпионата мира по вольной борьбе

Новости » Спорт    25.10.2018 - 21:00
Фото: Алла Черкасова (ngu.gov.ua)
Фото: Алла Черкасова (ngu.gov.ua)

Украинка одержала победу среди спортсменок в весовой категории до 68 кг

Спортсмен-инструктор спортивного клуба Национальной гвардии Украины Алла Черкасова стала победительницей чемпионата мира по вольной борьбе, который проходит в Будапеште. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии.

Сообщается, что украинка одержала победу среди спортсменок в весовой категории до 68 кг.

В ходе борьбы за чемпионский подиум, Черкасова в 1/8 досрочно победила серебряного призера Олимпиады 2016 года, чемпионку и призера чемпионата Европы по Беларуси Марию Мамащук, в 1/4 финала - бронзового призера чемпионата Европы Викторию Иванову. В борьбе за выход в финал мирового первенства была сильнее двукратной чемпионки Азиатских Игр и двукратной чемпионки Азии, серебряного призера чемпионата мира 2015 китаянки Фенг Жу, этот поединок завершился в пользу украинки 11:8.

В схватке Черкасова со счетом 15:10 одержала блестящую победу над французской борчихой Селеной Кумба, двукратной чемпионкой Европы и чемпионкой мира среди спортсменов до 23 лет, чемпионкой мира среди военнослужащих и обладательницей серебра и бронзы взрослого чемпионата Европы.

Напомним, Эльмар Нуралиев принес Украине первую медаль в первый же день чемпионата Европы по греко-римской борьбе среди спортсменов возрастом до 23 лет, который проходил в турецком Стамбуле. 

В Волынской области задержали банду, которая выдавала себя за Нацгвардию НАТО планирует запустить новый киберкомандный центр
Новости Украины Нацгвардияборьба
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь