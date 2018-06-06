Украинский борец завоевал бронзовую медаль ЧЕ-2018

Нуралиев стал призером соревнований в весе 77 кг

Эльмар Нуралиев принес Украине первую медаль в первый же день чемпионата Европы по греко-римской борьбе среди спортсменов возрастом до 23 лет, который проходит в турецком Стамбуле. Об этом сообщает Ассоциация спортивной борьбы Украины.

Украинский борец стал бронзовым призером соревнований в весовой категории до 77 кг.

77kg U23 Euro C'Ship MEDAL MATCH RESULTS

GOLD - Rajbek BISULTANOV (DEN) df. Ismail SAIDKHASANOV (RUS), 7-1



BRONZE - Elmar NURALIIEV (UKR) df. Antonio KAMENJASEVIC (CRO), 4 - 0

BRONZE - Fatih CENGIZ (TUR) df. Paulius GALKINAS (LTU), 9-0



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Первенство Европы по вольной, греко-римской и женской борьбе среди молодежи до 23 лет проходит в Стамбуле с 4 по 10 июня.

Напомним, украинские борцы Жан Беленюк (греко-римский стиль) и Юлия Ткач (свободный стиль) в составе команды AKS Madej стали чемпионами польской борцовской лиги PWPW KLZ.