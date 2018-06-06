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Украинский борец завоевал бронзовую медаль ЧЕ-2018

НовостиСпорт    06.06.2018 - 12:56
Фото: Эльмар Нуралиев
Фото: Эльмар Нуралиев

Нуралиев стал призером соревнований в весе 77 кг

Эльмар Нуралиев принес Украине первую медаль в первый же день чемпионата Европы по греко-римской борьбе среди спортсменов возрастом до 23 лет, который проходит в турецком Стамбуле. Об этом сообщает Ассоциация спортивной борьбы Украины.

Украинский борец стал бронзовым призером соревнований в весовой категории до 77 кг.

Первенство Европы по вольной, греко-римской и женской борьбе среди молодежи до 23 лет проходит в Стамбуле с 4 по 10 июня.

Напомним, украинские борцы Жан Беленюк (греко-римский стиль) и Юлия Ткач (свободный стиль) в составе команды AKS Madej стали чемпионами польской борцовской лиги PWPW KLZ.

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Теги публикации: чемпионат Европы, борьба  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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