Фото: Алла Черкасова (ngu.gov.ua)

Українка здобула перемогу серед спортсменок у ваговій категорії до 68 кг

Спортсмен-інструктор спортивного клубу Національної гвардії України Алла Черкасова стала переможницею чемпіонату світу з вільної боротьби, який проходить у Будапешті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної гвардії.

Повідомляється, що українка здобула перемогу серед спортсменок у ваговій категорії до 68 кг.

В ході боротьби за чемпіонський подіум, Черкасова в 1/8 достроково перемогла срібного призера Олімпіади 2016 року, чемпіонку та призерку чемпіонату Європи з Білорусі Марію Мамащук, в 1/4 фіналу - бронзового призера чемпіонату Європи Вікторію Іванову. У боротьбі за вихід у фінал світової першості була сильнішою дворазової чемпіонки Азіатських Ігор і дворазової чемпіонки Азії, срібного призера чемпіонату світу 2015 китаянки Фенг Жу, цей поєдинок завершився на користь українки 11:8.

У сутичці Черкасова з рахунком 15:10 здобула блискучу перемогу над французькою борчинею Селеною Кумба, дворазовою чемпіонкою Європи та чемпіонкою світу серед спортсменів до 23 років, чемпіонкою світу серед військовослужбовців і володаркою срібла і бронзи дорослого чемпіонату Європи.

Нагадаємо, Ельмар Нуралієв приніс Україні першу медаль у перший же день чемпіонату Європи з греко-римської боротьби серед спортсменів віком до 23 років, який проходив у турецькому Стамбулі.