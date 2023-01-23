У Черкаській області завтра не планують відключати світло: названо причину

"24 січня з 00:00 до 24:00 (всю добу) по Черкаській області відключень електроенергії не планується. Це пов'язано з режимними вимірами погодинного активного електричного навантаження. Їх будуть проводити за розпорядженням Міністерства енергетики України в усіх областях", - розповів голова ОВА.

Він зазначив, що такі заходи необхідні для того, щоб отримати об'єктивні дані щодо споживання електроенергії за добу у кожному регіоні країни. Інформація стане основою для перегляду лімітів споживання у кожній області.

"У разі нестабільної роботи об'єднаної енергосистеми країни або загрози ракетного обстрілу можуть бути застосовані аварійні відключення", - додав Табурець.

Також день без відключень світла 24 січня планували і в Івано-Франківській області, але його перенесли через дефіцит потужності в енергосистемі.