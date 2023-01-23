В Черкасской области завтра не планируют отключать свет: названа причина
Во вторник, 24 января, в Черкасской области не будут отключать свет, поскольку в регионе планируют измерить почасовую электрическую нагрузку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черкасской ОВА Игоря Табурца в Telegram.
"24 января с 00:00 до 24:00 (все сутки) по Черкасской области отключений электроэнергии не планируется. Это связано с режимными измерениями почасовой активной электрической нагрузки. Их будут проводить по распоряжению Министерства энергетики Украины во всех областях", - рассказал глава ОВА.
Он отметил, что такие меры необходимы для того, чтобы получить объективные данные насчет потребления электроэнергии за сутки в каждом регионе страны. Информация станет основой для пересмотра лимитов потребления в каждой области.
"В случае нестабильной работы объединенной энергосистемы страны или угрозы ракетных обстрелов могут быть применены аварийные отключения", - добавил Табурец.
Также день без отключений света 24 января планировали и в Ивано-Франковской области, но его перенесли из-за дефицита мощности в энергосистеме.
Напомним, ранее стало известно, что во Львовской области был введен специальный график аварийных отключений света.
Также мы писали, что сегодня, 23 января, утром в пяти областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии.
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