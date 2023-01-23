В Черкасской области завтра не планируют отключать свет: названа причина

Во вторник, 24 января, в Черкасской области не будут отключать свет, поскольку в регионе планируют измерить почасовую электрическую нагрузку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черкасской ОВА Игоря Табурца в Telegram .

"24 января с 00:00 до 24:00 (все сутки) по Черкасской области отключений электроэнергии не планируется. Это связано с режимными измерениями почасовой активной электрической нагрузки. Их будут проводить по распоряжению Министерства энергетики Украины во всех областях", - рассказал глава ОВА.

Он отметил, что такие меры необходимы для того, чтобы получить объективные данные насчет потребления электроэнергии за сутки в каждом регионе страны. Информация станет основой для пересмотра лимитов потребления в каждой области.

"В случае нестабильной работы объединенной энергосистемы страны или угрозы ракетных обстрелов могут быть применены аварийные отключения", - добавил Табурец.

Также день без отключений света 24 января планировали и в Ивано-Франковской области, но его перенесли из-за дефицита мощности в энергосистеме.