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У Черкаській області внаслідок ракетних ударів постраждали четверо осіб

Фото: у Черкаській області через обстріли поранення отримали 4 осіб (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти сьогодні вдарили ракетами по енергетичній інфраструктурі у Черкаській області. Внаслідок обстрілів постраждали четверо осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Черкаської ОВА Ігоря Табурця у Telegram.

За його словами, всі люди, які отримали поранення, госпіталізовані.

"Під час ранкової тривоги ми мали ракетні удари по об'єкту енергетичної інфраструктури. На жаль, маємо чотирьох постраждалих. Вони зараз у лікарні", - зазначив Табурець.

Енергетики у Черкаській області працюють над відновленням світла, у першу чергу для об’єктів соціальної сфери та житлово-комунального господарства. Частково електропостачання відновили у Черкасах та районних центрах.

Нагадаємо, зранку стало відомо, що окупанти вдарили по Черкаській області, в результаті чого частина регіону залишилася без світла.

Росія сьогодні випустила по Україні понад 50 ракет, наслідок чого пошкоджені 18 об'єктів у майже половині областей.

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