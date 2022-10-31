RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Черкасской области в результате ракетных ударов пострадали четыре человека

Фото: в Черкасской области из-за обстрелов ранения получили 4 человека (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты сегодня ударили ракетами по энергетической инфраструктуре в Черкасской области. В результате обстрелов пострадали четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черкасской ОВА Игоря Табурца в Telegram.

По его словам, все получившие ранения люди госпитализированы.

"Во время утренней тревоги мы имели ракетные удары по объекту энергетической инфраструктуры. К сожалению, есть четыре пострадавших. Они сейчас в больнице", - отметил Табурец.

Энергетики в Черкасской области работают над восстановлением света, в первую очередь, для объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства. Частично электроснабжение было возобновлено в Черкассах и районных центрах.

Напомним, утром стало известно, что кафиры ударили по Черкасской области, в результате чего часть региона осталась без света.

Россия сегодня выпустила по Украине более 50 ракет, в результате чего повреждены 18 объектов в почти половине областей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черкасская областьракетный ударВойна в УкраинеВойна России против Украины