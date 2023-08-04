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У Черкаській області викрили три схеми ухилення від призову

Фото: у Черкаській області викрили три схеми ухилення від призову (facebook com/NGUmainpage)
Автор: Тетяна Степанова

У Черкаській області правоохоронці викрили три схеми ухилення від призову до армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

У першій схемі фігуранти підробляли документи про непридатність до військової служби, за такі послуги клієнти платили 3000-6000 тисяч доларів.

Також налагодив "бізнес" 65-річний лікар, який входить до складу військово-лікарської комісії одного із Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки регіону. Спільно з іншими посадовцями він "допомагав" отримати висновки про непридатність до військової служби за фіктивним діагнозом.

Не менш винахідливим виявився 47-річний житель Сміли. Маючи знайомих серед лікарів, чоловік домовлявся про оформлення підроблених висновків лікарської комісії.

Як зазначається, фігурантів затримали під час отримання чергових траншів та передачі фіктивних довідок. Зловмисникам оголошено про підозри. Їм загрожує до девʼяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі триває слідство. Правоохоронці проводять заходи для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних до відповідальності.

Перевірки військкоматів в Україні

Нагадаємо, після скандалу з одеським воєнкомом Євгеном Борисовим в Україні розпочались масштабні перевірки ТЦК та СП. Президент Володимир Зеленський зазначив, що перші результати перевірки є невтішними.

У ДБР повідомили, що з початку перевірок було оголошено про 21 підозру через зловживання в центрах комплектування.

Нещодавно правоохоронці викрили масштабну схему ухилення від призову до армії. У рамках справи проведено майже 100 обшуків у військкоматах 11 областей України.

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