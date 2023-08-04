В Черкасской области разоблачили три схемы уклонения от призыва

В первой схеме фигуранты подделывали документы о непригодности к военной службе, за такие услуги клиенты платили 3000-6000 тысяч долларов.

Также аладил "бизнес" 65-летний врач, входящий в состав военно-врачебной комиссии одного из Территориальных центров комплектования и социальной поддержки региона. Совместно с другими должностными лицами он "помогал" получить выводы о непригодности к военной службе по фиктивному диагнозу.

Не менее изобретательным оказался 47-летний житель Смелы. Имея знакомых среди врачей, мужчина договаривался об оформлении поддельных выводов врачебной комиссии.

Как отмечается, фигуранты были задержаны во время получения очередных траншей и передачи фиктивных справок. Злоумышленникам объявлено о подозрениях. Им грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время продолжается следствие. Правоохранители проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств уголовного правонарушения и привлечения виновных к ответственности.

Проверки военкоматов в Украине

Напомним, после скандала с одесским военкомом Евгением Борисовым в Украине начались масштабные проверки ТЦК и СП. Президент Владимир Зеленский отметил, что первые результаты проверки неутешительны.

В ГБР сообщили, что с начала проверок было объявлено о 21 подозрении из-за злоупотреблений в центрах комплектования.

Недавно правоохранители разоблачили масштабную схему уклонения от призыва в армию. В рамках дела проведено около 100 обысков в военкоматах 11 областей Украины.