В Черкаській області спрацювала ППО

"Без паніки! На Черкащині працює ППО. Тривога в сусідній області", - написав він.

Зазначимо, що в Черкаській області повітряну тривогу не оголошували, але вона триває у сусідній Вінницькій області.

Нагадаємо, що 10 жовтня в Черкаській області система ППО збила два безпілотника та одну ракету.

Також зазначимо, що сьогодні українські військові збили чотири російські гелікоптери Ка-52 за18 хвилин.

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