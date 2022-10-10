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ЗСУ збили два безпілотники та ракету над Черкаською областю

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Україна, Понеділок 10 жовтня 2022 19:28
ЗСУ збили два безпілотники та ракету над Черкаською областю Фото: ЗСУ збили два безпілотники та ракету над Черкаською областю (t.me/cherkaskaODA)
Автор: Дмитро Браславський

У понеділок, 10 жовтня, в Черкаській області ППО збила два безпілотника та одну ракету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

"Увечері над Канівщиною силами ППО збито два безпілотники. Подробиці з’ясовуємо. Попередньо люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.

За словами Табурця, в Черкаському районі під час крайньої повітряної тривоги військові збили ворожу ракету.

"Одна людина травмована. Пошкоджено близько двадцяти домоволодінь", - додав очільник ОВА.

Нагадаємо, що ССО збили російський безпілотник у Харківській області.

Також, в Одеській області ППО "приземлила" російський безпілотник.

Сьогодні українські військові збили російський штурмовик Су-25 у Херсонській області

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