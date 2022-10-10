Фото: ЗСУ збили два безпілотники та ракету над Черкаською областю (t.me/cherkaskaODA)

У понеділок, 10 жовтня, в Черкаській області ППО збила два безпілотника та одну ракету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Черкаської ОВА Ігоря Табурця.