ЗСУ збили два безпілотники та ракету над Черкаською областю
У понеділок, 10 жовтня, в Черкаській області ППО збила два безпілотника та одну ракету.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Черкаської ОВА Ігоря Табурця.
"Увечері над Канівщиною силами ППО збито два безпілотники. Подробиці з’ясовуємо. Попередньо люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.
За словами Табурця, в Черкаському районі під час крайньої повітряної тривоги військові збили ворожу ракету.
"Одна людина травмована. Пошкоджено близько двадцяти домоволодінь", - додав очільник ОВА.
Нагадаємо, що ССО збили російський безпілотник у Харківській області.
Також, в Одеській області ППО "приземлила" російський безпілотник.
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