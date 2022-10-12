В Черкаській області спрацювала ППО
Ілюстративне фото: в Черкаській області спрацювала ППО (Getty Images)
В Черкаській області спрацювала система протиповітряної оборони у середу, 12 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Черкаської ОВА Ігоря Табурця.
"Без паніки! На Черкащині працює ППО. Тривога в сусідній області", - написав він.
Зазначимо, що в Черкаській області повітряну тривогу не оголошували, але вона триває у сусідній Вінницькій області.
Нагадаємо, що 10 жовтня в Черкаській області система ППО збила два безпілотника та одну ракету.
Також зазначимо, що сьогодні українські військові збили чотири російські гелікоптери Ка-52 за18 хвилин.
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