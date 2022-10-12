В Черкасской области сработало ПВО

В Черкасской области сработала система противовоздушной обороны в среду, 12 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черкасской ОВА Игоря Табурца .

"Без паники! В Черкасской области работает ПВО. Тревога в соседней области", - написал он.

Отметим, что в Черкасской области воздушная тревога не была объявлена, но она продолжается в соседней Винницкой области.

Напомним, что 10 октября в Черкасской области система ПВО сбила два беспилотника и одну ракету.

Также отметим, что сегодня украинские военные сбили четыре российских вертолета Ка-52 за 18 минут.

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