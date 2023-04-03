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У Черкаській області комендантську годину скоротили до чотирьох годин

Фото: на Черкащині скоротили комендантську годину (t.me/uanational_police)
Автор: РБК-Україна

На Черкащині скоротили комендантську годину. Тепер вона буде лише 4 години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Табурця.

"З огляду на ситуацію з безпекою та враховуючи потреби нашої економіки, посівну кампанію та заради нарощування виробничих потужностей, скорочуємо комендантську годину в Черкаській області. Починаючи з понеділка, 3 квітня, її часові межі по області будуть такими: 00:00 - 4:00", - йдеться у повідомленні.

Також голова Черкаської ОВА нагадав, що під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці, виняток - лише за необхідності пройти в укриття у разі оголошення повітряної тривоги.

Нагадаємо, що на Чернігівщині скоротили комендантську годину і дозволили довше продавати алкоголь.

Також раніше ми писали про те, що у Києві скоротили комендантську годину і як тепер працює транспорт.

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ЧеркасиКомендантська година