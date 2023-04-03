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В Черкасской области комендантский час сократили до 4 часов

Фото: в Черкасской области сократили комендантский час (t.me/uanational_police)
Автор: РБК-Украина

В Черкасской области сократили комендантский час. Теперь он будет всего 4 часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца.

"Учитывая ситуацию с безопасностью и учитывая потребности нашей экономики, посевную кампанию и ради наращивания производственных мощностей, сокращаем комендантский час в Черкасской области. Начиная с понедельника, 3 апреля, его временные границы по области будут такими: 00:00 - 4:00", - говорится в сообщении.

Также председатель Черкасской ОВА напомнил, что во время комендантского часа запрещено находиться на улице, исключение - только при необходимости пройти в укрытие в случае объявления воздушной тревоги.

Напомним, что в Черниговской области сократили комендантский час и позволили дольше продавать алкоголь.

Также раньше мы писали о том, что в Киеве сократили комендантский час и как теперь работает транспорт.

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ЧеркассыКомендантский час