У Чернігівській області скорочують комендантську годину та дозволять довше продавати алкоголь
У Чернігівській області з 1 квітня буде скорочено тривалість комендантської години та збільшено проміжок часу для продажу алкоголю.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.
За словами Чауса, комендантська година триватиме з 00:00 до 4:00. Він пояснив, що таке рішення прийнято у зв'язку зі збільшенням світлового дня, а також активізацією польових робіт.
Окрім цього з 1 квітня продаж алкоголю закладам торгівлі буде дозволено з 11:00 до 21:00, а закладам громадського харчування з 11:00 до 22:00.
Також було вирішено скорегувати відстань обмеження очного навчання у загальноосвітніх закладах області з 40 до 20 кілометрів від кордону з Росією.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що комендантську годину в Тернопільській області скорочують. Нововведення почнуть діяти від суботи, 1 квітня.
Нагадаємо, у містах України скорочується тривалість комендантської години.
Нові графіки вже затвердили у Києві, Київській, Івано-Франківській, Черкаській та Полтавській областях.
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