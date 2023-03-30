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У Чернігівській області скорочують комендантську годину та дозволять довше продавати алкоголь

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Чернігівська область, Четвер 30 березня 2023 20:00
У Чернігівській області скорочують комендантську годину та дозволять довше продавати алкоголь Фото: у Чернігівській області скорочують комендантську годину та дозволять довше продавати алкоголь (t.me/uanational_police)
Автор: Наталія Кава

У Чернігівській області з 1 квітня буде скорочено тривалість комендантської години та збільшено проміжок часу для продажу алкоголю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

За словами Чауса, комендантська година триватиме з 00:00 до 4:00. Він пояснив, що таке рішення прийнято у зв'язку зі збільшенням світлового дня, а також активізацією польових робіт.

Окрім цього з 1 квітня продаж алкоголю закладам торгівлі буде дозволено з 11:00 до 21:00, а закладам громадського харчування з 11:00 до 22:00.

Також було вирішено скорегувати відстань обмеження очного навчання у загальноосвітніх закладах області з 40 до 20 кілометрів від кордону з Росією.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що комендантську годину в Тернопільській області скорочують. Нововведення почнуть діяти від суботи, 1 квітня.

Нагадаємо, у містах України скорочується тривалість комендантської години.

Нові графіки вже затвердили у Києві, Київській, Івано-Франківській, Черкаській та Полтавській областях.

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