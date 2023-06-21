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У Кіровоградській області ввели обмеження для ресторанів та розважальних закладів

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Кіровоградська область, Середа 21 червня 2023 16:10
У Кіровоградській області ввели обмеження для ресторанів та розважальних закладів Фото: у Кіровоградській області ввели обмеження для ресторанів та розважальних закладів (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Кіровоградській області заборонили усі розважальні заходи й роботу закладів громадського харчування після 22:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

"Даним рішенням забороняється проведення розважальних заходів після 22:00. Це концерти, дискотеки, шоу, виступи професійних та аматорських колективів, ярмарки, спортивні змагання. Навіть благодійного спрямування", - сказав Райкович.

Заборона стосується також і роботи громадського харчування, торгівлі - барів, ресторанів, кафе та баз відпочинку. Після 22:00 усі заклади мають бути зачинені.

"Також забороняються відео-, фотозйомки, онлайн-трансляції в місцях, що знаходяться поблизу об'єктів критичної інфраструктури, розташування військових частин, техніки, ППО, аби запобігти будь-якому розповсюдженню їх у соціальних мережах та ЗМІ", - додав глава ОВА.

Де ще ввели обмеження

Нагадаємо, у Київській області встановлено обмеження щодо часу проведення розважальних заходів. Вони повинні завершуватись не пізніше 21:00.

У Київській ОВА також зазначили, що комендантська година продовжує діяти з 00:00 до 5:00. На цей період усі розважальні заклади без винятку - бари, ресторани, заміські комплекси, клуби, ТРЦ тощо - мають припиняти свою роботу.

Обмеження будуть діяти до закінчення дії правового режиму воєнного стану.

В Одесі ресторанам та нічним клубам також заборонили працювати у нічний період. Окрім того, ввели інші обмеження для розважальних закладів.

Влада зазначає, що ресторанам, кафе, нічним клубам та іншим розважальним закладам заборонено працювати у період з 22:00 до 9:00.

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