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В Черкаській області незабаром завершиться опалювальний сезон: названо дату

Фото: в Черкаській області незабаром завершиться опалювальний сезон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Черкаській області планують завершити опалювальний сезон у понеділок, 10 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

"За планом, до 10 квітня теплопостачання буде припинене до житлового фонду по всій області. Ще через 5 днів - до лікарняних і освітніх закладів", - зазначив він.

Наразі частину населених пунктів уже повністю відключили від опалення. Зокрема, Жашків, Христинівку, громади Золотоніського району. Водночас у Смілі, Каневі, Корсуні та Драбові опалювальний сезон завершився для житлового сектора.

При цьому опалювальний сезон завчасно закінчився у частині обласного центру - споживачів Черкаської ТЕЦ. Там трапилась аварія на прямому трубопроводі мережевої води. Ситуація перебуває під повним контролем, там вже працюють ремонтники. Після цього ТЕЦ почне плановий ремонт на основному виробничому обладнанні - він триватиме близько трьох тижнів.

Табурець зазначив, що одразу по завершенню цього опалювального сезону розпочнеться підготовка до нового.

Також зазначимо, що в Києві завершать опалювальний сезон 8 квітня.

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Опалювальный сезонЧеркасская область