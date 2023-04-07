В Черкаській області незабаром завершиться опалювальний сезон: названо дату

"За планом, до 10 квітня теплопостачання буде припинене до житлового фонду по всій області. Ще через 5 днів - до лікарняних і освітніх закладів", - зазначив він.

Наразі частину населених пунктів уже повністю відключили від опалення. Зокрема, Жашків, Христинівку, громади Золотоніського району. Водночас у Смілі, Каневі, Корсуні та Драбові опалювальний сезон завершився для житлового сектора.

При цьому опалювальний сезон завчасно закінчився у частині обласного центру - споживачів Черкаської ТЕЦ. Там трапилась аварія на прямому трубопроводі мережевої води. Ситуація перебуває під повним контролем, там вже працюють ремонтники. Після цього ТЕЦ почне плановий ремонт на основному виробничому обладнанні - він триватиме близько трьох тижнів.

Табурець зазначив, що одразу по завершенню цього опалювального сезону розпочнеться підготовка до нового.

Також зазначимо, що в Києві завершать опалювальний сезон 8 квітня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.