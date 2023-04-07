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В Черкасской области вскоре завершится отопительный сезон: названа дата

Фото: в Черкасской области вскоре завершится отопительный сезон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Черкасской области планируют завершить отопительный сезон в понедельник, 10 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черкасской ОВА Игоря Табурца.

"По плану, до 10 апреля теплоснабжение будет прекращено в жилищный фонд по всей области. Еще через 5 дней - в больничные и образовательные учреждения", - отметил он.

Часть населенных пунктов уже полностью отключили от отопления. В частности, Жашков, Христиновку, общины Золотоношского района. В Смеле, Каневе, Корсуне и Драбове отопительный сезон завершился для жилого сектора.

При этом отопительный сезон раньше времени закончился в части областного центра - потребителей Черкасской ТЭЦ. Там произошла авария на прямом трубопроводе сетевой воды. Ситуация находится под полным контролем, там уже работают ремонтники. После этого ТЭЦ начнет плановый ремонт на основном производственном оборудовании - он продлится около трех недель.

Табурец отметил, что сразу после завершения этого отопительного сезона начнется подготовка к новому.

Также отметим, что в Киеве завершат отопительный сезон 8 апреля.

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Отопительный сезонЧеркасская область