У Черкаській області лунають вибухи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

У Повітряних силах також повідомили, що кілька крилатих ракет продовжують рухатись у напрямку Києва, також маневрують на Хмельниччині та Львівщині.

Повітряна атака РФ по Україні 7 лютого

Нагадаємо, сьогодні вночі близько 03:40 було зафіксовано зліт російських Ту-95 з аеродрому Оленья у Мурманській області РФ. У Повітряних силах попередили, що запуск ворожих ракет з літаків може відбутися близько п'ятої години ранку.

Близько 5:00 у східних та південних областях України оголосили тривогу.

Згодом стало відомо про вибухи в Харкові через ракетний удар та у Миколаєві - через атаку дронами-камікадзе типу "Шахед".

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