В Черкаській області чути звуки вибухів
Фото: вибухи в Черкаській області (Павло Петров)
В Черкаській області пролунали звуки вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
"В Черкаській області чутно звуки схожі на вибухи", - повідомляють місцеві жителі.
В момент вибухів в області була оголошена повітряна тривога.
Тривога в Україні
Нагадаємо, що близько 20:05 по всій території України було оголошено повітряну тривогу. Повідомлялось, що можливі запуски ракет.
Зазначимо, російські окупанти в останній місяць значно посилили спроби атакувати Україну за допомогою ракет та дронів. Зокрема, у травні вони почали активно застосовувати для ударів свої балістичні та гіперзвукові ракети.
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