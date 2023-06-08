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В Черкасской области слышны звуки взрывов

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Черкасская область, Четверг 08 июня 2023 20:29
В Черкасской области слышны звуки взрывов Фото: взрывы в Черкасской области (Павел Петров)
Автор: Карина Левицкая

В Черкасской области раздались звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"В Черкасской области слышны звуки похожие на взрывы", - сообщают местные жители.

В момент взрывов в области была объявлена воздушная тревога.

Тревога в Украине

Напомним, что около 20:05 по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось, что возможны запуски ракет.

Отметим, российские оккупанты в последний месяц значительно усилили попытки атаковать Украину с помощью ракет и дронов. В частности, в мае они начали активно применять для ударов баллистические и гиперзвуковые ракеты.

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