В Черкасской области слышны звуки взрывов
Фото: взрывы в Черкасской области (Павел Петров)
В Черкасской области раздались звуки взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
"В Черкасской области слышны звуки похожие на взрывы", - сообщают местные жители.
В момент взрывов в области была объявлена воздушная тревога.
Тревога в Украине
Напомним, что около 20:05 по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось, что возможны запуски ракет.
Отметим, российские оккупанты в последний месяц значительно усилили попытки атаковать Украину с помощью ракет и дронов. В частности, в мае они начали активно применять для ударов баллистические и гиперзвуковые ракеты.
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