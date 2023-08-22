"Черкаські Мавпи" повернули до Суперліги форварда з Європи

Форвард Андрій Кальніченко поповнив лави "Черкаських Мавп" перед стартом нового сезону вітчизняної баскетбольної Суперліги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
Ветеран відновить виступи в чемпіонаті України після вояжу до Румунії. Кольори "Мавп" досвідчений форвард захищав у 2013-2017 рр.
Кальніченко став першим новачком черкащан у міжсезоння. Кампанію 2022/23 він провів у складі румунського КСУ "Сібіу". Там ігрової практики українцю відверто бракувало, тож і статистика посередня – 1.5 очка, 0.5 підбирань, 0.3 передач і 0 перехоплень за 8.8 хвилин (4 матчі).
Повноцінних виступів Кальніченко не мав із часів "Миколаєва". У сезоні 2021/22 форвард був одним із лідерів "корабелів". Зокрема, він став найкращим снайпером Суперліги, реалізувавши 48,9% триочкових кидків. Раніше виступав за "Хімік", "Одесу", "Тернопіль", а 2017-2020 рр. провів у румунському "Клужі".
Раніше "Мавпи" відрапортували про нові контракти п'ятірки баскетболістів. Виступи в складі черкащан продовжать оборонці Руслов, Кузнецов і Фесун, центровий Скіра та нападник Назаренко. Тренером команди залишився Артем Сліпенчук.
До слова, раніше збірна України програла Хорватії півфінал прекваліфікації до Олімпіади.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.