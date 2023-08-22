"Черкаські Мавпи" повернули до Суперліги форварда з Європи

Ветеран відновить виступи в чемпіонаті України після вояжу до Румунії. Кольори "Мавп" досвідчений форвард захищав у 2013-2017 рр.

Кальніченко став першим новачком черкащан у міжсезоння. Кампанію 2022/23 він провів у складі румунського КСУ "Сібіу". Там ігрової практики українцю відверто бракувало, тож і статистика посередня – 1.5 очка, 0.5 підбирань, 0.3 передач і 0 перехоплень за 8.8 хвилин (4 матчі).

Повноцінних виступів Кальніченко не мав із часів "Миколаєва". У сезоні 2021/22 форвард був одним із лідерів "корабелів". Зокрема, він став найкращим снайпером Суперліги, реалізувавши 48,9% триочкових кидків. Раніше виступав за "Хімік", "Одесу", "Тернопіль", а 2017-2020 рр. провів у румунському "Клужі".

Раніше "Мавпи" відрапортували про нові контракти п'ятірки баскетболістів. Виступи в складі черкащан продовжать оборонці Руслов, Кузнецов і Фесун, центровий Скіра та нападник Назаренко. Тренером команди залишився Артем Сліпенчук.