ua en ru
Пт, 18 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Аутсайдер Суперліги переуклав контракти з п'ятіркою баскетболістів

Новость на русском →
Черкаси, П'ятниця 18 серпня 2023 16:19
Аутсайдер Суперліги переуклав контракти з п'ятіркою баскетболістів Фото: Сергій Скіра залишиться в лавах "Мавп" ще на сезон (mavpabasket.com)
Автор: Антон Федорців

"Черкаські Мавпи" після продовження співпраці з головним тренером Артемом Сліпенчуком узялися до комплектації команди знайомими виконавцями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Сьома команда попереднього сезону баскетбольної Суперліги відрапортувала про нові контракти п'ятірки гравців. Водночас лави "Мавп" поповнять вихованці власної спортшколи.

Нові угоди з черкащанами підписали оборонці Нікіта Руслов, Сергій Кузнецов і Максим Фесун, центровий Сергій Скіра та нападник Артур Назаренко. До справжніх лідерів команди варто зарахувати Скіру, який у середньому набирав 13.5 очок, робив 8.1 підбирань і віддавав 1.1 передач. Згодом до них приєднаються і юні баскетболісти "КДЮСШ-Черкаські Мавпи-2007".

Керманичем "Черкаських Мавп" натомість залишиться Сліпенчук. Він очолив черкащан посеред сезону 2022/23, здобув на чолі команди 8 перемог і зазнав 12-ти поразок. Його асистентами працюватимуть Георгій Ступенчук і Дмитро Нагорний.

Раніше "Прометей" розкрив план підготовки до нового сезону. Слобожанці повернуться до тренувань 22 серпня. Упродовж шести тижнів вітчизняний гранд готуватиметься до старту в Єврокубку.

До слова, раніше опублікували рейтинг спортсменів за заробітками в мережі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чемпионат Украины Баскетбол
NEWS
F-16 відправлять в Україну після завершення навчання пілотів, - Білий дім
F-16 відправлять в Україну після завершення навчання пілотів, - Білий дім
DAILY
(Не)Близький Схід. Як арабські країни та Ізраїль допомагають Україні у війні
Дмитро Левицький, Мілан Лєліч (Не)Близький Схід. Як арабські країни та Ізраїль допомагають Україні у війні