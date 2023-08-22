"Черкасские Мавпы" вернули в Суперлигу форварда из Европы

Ветеран возобновит выступления в чемпионате Украины после вояжа в Румынию. Цвета "Мавп" опытный форвард защищал в 2013-2017 гг.

Кальниченко стал первым новичком черкащан в межсезонье. Кампанию 2022/23 он провел в составе румынского КСУ "Сибиу". Там игровой практики украинцу откровенно не хватало, поэтому и статистика посредственная – 1.5 очка, 0.5 подборов, 0.3 передач и 0 перехватов за 8.8 минут (4 матча).

Полноценных выступлений у Кальниченко не было со времен "Николаева". В сезоне 2021/22 форвард был одним из лидеров "корабелов". В частности, он стал лучшим снайпером Суперлиги, реализовав 48,9% трехочковых бросков. Ранее выступал за "Химик", "Одессу", "Тернополь", а 2017-2020 гг. провел в румынском "Клуже".

Ранее "Мавпы" отрапортовали о новых контрактах пятерки баскетболистов. Выступления в составе черкасчан продолжат защитники Руслов, Кузнецов и Фесун, центровой Скира и нападающий Назаренко. Тренером команды остался Артем Слипенчук.