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Баскетбольна збірна України програла Хорватії та покинула відбір на Олімпіаду-2024

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Стамбул, П'ятниця 18 серпня 2023 18:44
Баскетбольна збірна України програла Хорватії та покинула відбір на Олімпіаду-2024 Фото: "Синьо-жовті" не змогли зупинити Даріо Шаріча та компанію (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України зазнала поразки від збірної Хорватії у півфіналі прекваліфікаційного турніру до Олімпійських ігор 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Олімпіада-2024, прекваліфікація, 1/2 фіналу

Хорватія – Україна – 85:70 (24:17, 18:19, 26:16, 17:18)

Дебют зустрічі балканці залишили за собою. З перших хвилин "картаті" спробували відірватися від української команди. На піку перевага збірної Хорватії складала 11 очок. Утім, під завісу "синьо-жовті" зуміли трохи скоротити відставання, зупинившись на -7.

Старт другої 10-хвилинки був важким для підопічних Віталія Степановського. Проте, збірна України поступово вирівняла становище. У середині чверті українці взагалі зуміли наздогнати Хорватію завдяки триочковому Ковляра (32:32). Щоправда, балканська команда підняла темп і пішла на велику перерву з +6.

А от третя десятихвилинка обернулася катастрофою для України. Хорвати просто зім'яли суперника на початку третьої чверті – 14:0. "Синьо-жовті" зуміли стабілізувати власну гру, та фактично справу вже було зроблено. На фінальні хвилини довелося виходити з дефіцитом 16 очок.

Битви за престиж в останній чверті не вийшло. Розслаблена балканська збірна дозволила збірній України пограти на рівних, але не більше. Бодай зробити власне відставання не двозначним хлопцям Степановського так і не вдалося. Найрезультативнішим у складі "синьо-жовтих" став оборонець Ковляр (20 очок, 4 передачі, 8 підбирань).

Отже, збірна України завершила боротьбу за путівку в кваліфікацію до паризької Олімпіади. Натомість хорвати зіграють вирішальний матч проти переможця протистояння Швеції та Туреччини.

До слова, раніше опублікували рейтинг спортсменів за заробітками в мережі.

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