"Черкаські Мавпи" підписали заокеанського легіонера

25-річний "другий номер" став другим американцем у складі останньої команди вітчизняної першості. Зі старту сезони кольори "Мавп" захищав форвард Деметріус Лейк.

Максвелл народився в Остіні (Техас). На студентському рівні виступав за низку колективів – "Ебілін Крістіан Вайлдкетс", "Детройт Мерсі Тайтанс", "Сент-Едвардс Гіллтопперс" та "Ягуарів" із Індіанополіса. Сезон 2022/23 став першим для атакувального оборонця в Європі.

Максвелл опинився у складі азербайджанського "Нефтчі". Там американець за 25.8 хвилин на паркеті набирав у середньому 19.2 очок, робив 7 підбирань, віддавав 3 передачі та робив 2.5 перехоплення. Потенційний дебют за "Мавп" – 10 січня проти львівської "Політехніки-Галичини".

Напередодні "Черкаські Мавпи" призначили Сліпенчука новим керманичем команди. На посаді екс-коуч "Кривбаса" замінив Георгія Ступенчука. Той працюватиме в штабі нового тренера.