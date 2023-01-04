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"Черкаські Мавпи" підписали заокеанського легіонера

Фото: Бі Джей Максвелл дебютував у професіоналах торік (iupuijags.com)
Автор: Антон Федорців

Аутсайдер баскетбольної Суперліги вирішив підсилити склад під час зимової паузи в чемпіонаті України. Лави "Черкаських Мавп" поповнив атакувальний оборонець Бі Джей Максвелл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

25-річний "другий номер" став другим американцем у складі останньої команди вітчизняної першості. Зі старту сезони кольори "Мавп" захищав форвард Деметріус Лейк.

Максвелл народився в Остіні (Техас). На студентському рівні виступав за низку колективів – "Ебілін Крістіан Вайлдкетс", "Детройт Мерсі Тайтанс", "Сент-Едвардс Гіллтопперс" та "Ягуарів" із Індіанополіса. Сезон 2022/23 став першим для атакувального оборонця в Європі.

Максвелл опинився у складі азербайджанського "Нефтчі". Там американець за 25.8 хвилин на паркеті набирав у середньому 19.2 очок, робив 7 підбирань, віддавав 3 передачі та робив 2.5 перехоплення. Потенційний дебют за "Мавп" – 10 січня проти львівської "Політехніки-Галичини".

Напередодні "Черкаські Мавпи" призначили Сліпенчука новим керманичем команди. На посаді екс-коуч "Кривбаса" замінив Георгія Ступенчука. Той працюватиме в штабі нового тренера.

До слова, раніше склали нестандартні прогнози у спорті на 2023 рік.

Нагадаємо, минулого тижня підготували дайджест головних спортивних подій 2022 року.

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