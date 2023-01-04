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"Черкасские Мавпы" подписали заокеанского легионера

Фото: Би Джей Максвелл дебютировал в профессионалах в прошлом году (iupuijags.com)
Автор: Антон Федорцив

Аутсайдер баскетбольной Суперлиги решил усилить состав во время зимней паузы в чемпионате Украины. Ряды "Черкасских Мавп" пополнил атакующий защитник Би Джей Максвелл.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

25-летний "второй номер" стал вторым американцем в составе последней команды отечественного первенства. Со старта сезоны цвета "Мавп" защищал форвард Деметриус Лейк.

Максвелл родился в Остине (Техас). На студенческом уровне выступал за ряд коллективов – "Эбилин Кристиан Уайлдкетс", "Детройт Мерси Тайтанс", "Сент-Эдвардс Хиллтопперс" и "Ягуаров" из Индианополиса. Сезон 2022/23 стал первым для атакующего защитника в Европе.

Максвелл оказался в составе азербайджанского "Нефтчи". Там американец за 25.8 минут на паркете набирал в среднем 19.2 очков, делал 7 подборов, отдавал 3 передачи и делал 2.5 перехвата. Потенциальный дебют в майке "Мавп" – 10 января против львовской "Политехники-Галичины".

Накануне "Черкасские Мавпы" назначили Слипенчука новым наставником команды. В должности экс-коуч "Кривбасса" сменил Георгия Ступенчука. Тот будет работать в штабе нового тренера.

К слову, ранее составили нестандартные прогнозы в спорте на 2023 год.

Напомним, на прошлой неделе подготовили дайджест главных спортивных событий 2022 года.

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