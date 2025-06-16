Ворог атакував Черкащину: горів газопровід, одне з сіл частково без світла

Атака на Україну

16 червня російські загарбники запустили проти України 138 ударних безпілотних літальних апаратів типу Shahed й дронів-імітаторів. Сили ППО знешкодили 125 безпілотників. Зафіксовано влучання у 10 локаціях, а падіння збитих - у 8 локаціях. Детальніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

У Києві внаслідок атаки постраждали люди, пошкоджено приватні будинки й торгівельні павільйони. Уламки збитих дронів впали в кількох районах столиці.

А в Запоріжжі внаслідок обстрілів почалася пожежа на одному з місцевих підприємств. Про це - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

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