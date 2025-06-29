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Черкасская область под ударом: появились фото последствий обстрела Смелы

Воскресенье 29 июня 2025 09:38
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Черкасская область под ударом: появились фото последствий обстрела Смелы Фото: ночная атака РФ травмировала ребенка, разрушено учебное заведение (t.me/cherkaskaODA)
Автор: Владислава Ткаченко

В ночь на 29 июня российские войска нанесли массированный удар по городу Смела Черкасской области. В результате атаки пострадали по меньшей мере шесть человек, среди которых - ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram председателя Черкасской ОГА Игоря Табурца и ГСЧС Украины.

По предварительным данным, удар вызвал значительные повреждения гражданской инфраструктуры.

Фото: Ракетная атака РФ по Смеле (t.me/cherkaskaODA)

Повреждены три девятиэтажных жилых дома, а также здание колледжа Национального университета пищевых технологий.

Что известно о последствиях

На месте попадания возникли два пожара, которые оперативно ликвидировали спасатели. Всего было эвакуировано 70 жителей.

Один из пострадавших мужчин оказался заблокированным в лифтовой шахте - его освободили работники ГСЧС.

Фото: Ракетная атака РФ по Смеле (t.me/dsns_telegram)

Сейчас на месте происшествия работают 81 спасатель и 30 единиц техники. Координацию действий обеспечивает оперативный штаб. Продолжается обследование поврежденных объектов.

Атака на Украину

Напомним, что Россия в ночь на 29 июня выпустила по Украине рекордное количество целей - 537. Силы ПВО сбили большинство из них, но есть и попадания.

Всего силы ПВО обезвредили 475 целей (249 - сбили, 226 - локально потеряны).

РФ атаковала ряд регионов Украины, в частности под ударом были западные области. Так, во Львовской области враг нацелился на критическую инфраструктуру, в Ивано-Франковской области есть пострадавший.

Кроме того, оккупанты атаковали Николаев, Запорожье, Полтавскую область.

Как сообщил глава Полтавской ОВА Владимир Когут, в результате комбинированной атаки врага в Кременчугском районе атаковано одно из предприятий, произошел пожар.

Известно, что во время отражения сегодняшней вражеской атаки погиб опытный летчик F-16 Максим Устименко.

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