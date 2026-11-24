Усі хворі вже отримують лікування. Фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб проводять епідеміологічне розслідування: з'ясовують, як могла поширитися інфекція, і встановлюють, хто контактував із хворими.

Для таких людей медичні заклади організовують обстеження. Разом з освітянами медики запроваджують протиепідемічні заходи, зокрема з огляду на те, що діти перебувають у спільних приміщеннях.

Водночас загалом призупиняти очне навчання в закладах, де виявили хворих, за поточною оцінкою потреби немає.

"Наразі ситуація перебуває під постійним наглядом. Рішення щодо додаткових протиепідемічних заходів ухвалюватимуться з урахуванням результатів оцінки ризиків", - зазначили в центрі.

Як передається туберкульоз

Туберкульоз - інфекційна хвороба, яка передається повітрям від людини з відкритою формою, тобто коли хворий виділяє бактерії.

Ризик заразитися залежить від того, як довго і як тісно людина спілкувалася з хворим, а також скільки бактерій вдихнула. Чи розвинеться хвороба після контакту, вирішує стан імунітету.

Медики наголошують: якщо дитина навчається в одному закладі з хворим, це не означає, що вона автоматично заразилася. Навіть зараження туберкульозною паличкою не завжди переходить у хворобу.

Туберкульоз виліковний. Якщо вчасно виявити інфекцію, розвиток хвороби можна попередити.

Як виявляють хворобу

Обстежитися радять людям із груп ризику, насамперед тим, хто контактував із хворими. Для ранньої діагностики використовують опитування про симптоми та фактори ризику, рентген грудної клітки й молекулярно-генетичні дослідження.

Один з основних сучасних методів підтвердження діагнозу - тест GeneXpert. За кілька годин він виявляє збудника хвороби і показує, чи діють на нього протитуберкульозні препарати.

Для аналізу в дорослих беруть мокротиння, а в маленьких дітей - кал. За потреби досліджують й інші біоматеріали.

Направлення на тест зазвичай дають у закладі первинної допомоги, куди звернувся пацієнт.

Що робити батькам

Якщо дитина тривалий час кашляє, має температуру, слабкість, пітніє вночі чи втрачає вагу, варто звернутися до сімейного лікаря або педіатра. За потреби він направить на додаткові обстеження та до фтизіатра.

Медики також закликають не проводити обстеження і профілактичне лікування самостійно.

Люди з груп ризику мають щороку робити рентген.

В Україні діагностика та лікування туберкульозу безоплатні. Пацієнтам надають консультації лікарів, ліки, обстеження, а за потреби - госпіталізацію та психологічну підтримку.

Сімейний лікар допомагає отримувати препарати й стежить, щоб їх приймали регулярно. Рішення про схему лікування ухвалює фтизіатр.