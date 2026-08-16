Без цієї довідки не зарахують до школи: яких лікарів треба пройти до 1 вересня

До початку нового навчального року дітям потрібно пройти медичний огляд, батьки також мають перевірити чи є всі щеплення за віком. Після обстеження та висновку лікаря сімейний лікар або педіатр видає довідку форми 086/о..

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр громадського здоров’я України

Головне: Обов'язкова довідка: Перед навчальним роком дитині необхідно пройти медогляд та отримати довідку форми 086/о.

Перед навчальним роком дитині необхідно пройти медогляд та отримати довідку форми 086/о. Базові лікарі: Плановий огляд передбачає візит до сімейного лікаря (педіатра) та стоматолога.

Плановий огляд передбачає візит до сімейного лікаря (педіатра) та стоматолога. Необхідні аналізи: Для школи здають загальний аналіз крові, сечі, калу на гельмінти, а першокласникам додатково потрібен аналіз крові на цукор.

Для школи здають загальний аналіз крові, сечі, калу на гельмінти, а першокласникам додатково потрібен аналіз крові на цукор. Перевірка щеплень: Лікар звіряє наявність обов’язкових щеплень за віком.

Лікар звіряє наявність обов’язкових щеплень за віком. Важливо: Якщо дитина просто переходить до наступного класу в тому ж закладі, проходити повний медогляд знову не потрібно - достатньо лише огляду у педіатра.

Яких лікарів потрібно пройти

Для планового медичного огляду дитині необхідно звернутися до двох фахівців:

сімейного лікаря або педіатра , з яким укладена декларація;

, з яким укладена декларація; лікаря-стоматолога.

За потреби лікар може направити дитину до інших спеціалістів - наприклад, хірурга чи офтальмолога. Це необхідно, якщо під час огляду виявлять ознаки захворювання або інші стани, які потребують додаткового обстеження.

Під час медогляду перевіряють зріст, масу тіла та інші показники розвитку дитини, гостроту зору і слуху, поставу та склепіння стопи. Також лікар оцінює наявність ознак гострих захворювань або хронічних станів.

Які аналізи потрібно здати

Медичний огляд передбачає також лабораторні дослідження:

загальний аналіз крові;

загальний аналіз сечі;

аналіз калу на яйця гельмінтів;

аналіз крові на цукор - перед вступом до першого класу закладу загальної середньої освіти.

Якщо дитина переводиться до іншого закладу освіти або змінює його, повторно проходити повний медичний огляд не потрібно. У такому випадку достатньо огляду сімейного лікаря або педіатра.

Які щеплення потрібні дитині

За даними Центру громадського здоров’я, відповідно до віку дитина має отримати такі щеплення.

До 2 років:

вакцинацію проти туберкульозу (БЦЖ);

чотири дози вакцини проти кашлюку, дифтерії та правця;

чотири дози вакцини проти поліомієліту;

завершений курс вакцинації проти гепатиту B та Hib-інфекції;

одну дозу вакцини проти кору, паротиту та краснухи (КПК).

У 4 роки дитині вводять другу дозу КПК.

У 6 років передбачена ревакцинація проти поліомієліту, дифтерії та правця.

У 12–13 років для дівчат - вакцинація проти папіломавірусної інфекції.

У 16 років - чергове щеплення проти дифтерії та правця.

Для зменшення кількості ін'єкцій деякі щеплення можна отримати у складі комбінованих вакцин. Вони можуть одночасно містити антигени проти гепатиту B, кашлюку, дифтерії, правця, поліомієліту та Hib-інфекції.

Як отримати довідку для школи

Після завершення необхідних обстежень сімейний лікар або педіатр робить висновок про стан здоров'я дитини та видає заповнену форму 086/о - медичну довідку (витяг з медичної картки амбулаторного хворого).

Також лікар може надати рекомендації щодо додаткових обстежень, лікування за наявності показань, профілактичних щеплень, фізичної активності та режиму харчування.