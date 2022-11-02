У Черкасах стабілізували енергопостачання після аварійних відключень

"У Черкасах стабілізували енергопостачання. Графіки погодинних відключень, оприлюднені раніше на сайті обленерго і міської ради, знову дійсні", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, містян просять бути готовими до аварійних відключень, тримати гаджети зарядженими та по можливості не користуватися ліфтами.

Раніше повідомлялось, що у Черкасах тривають аварійні відключення електроенергії. За словами міського голови Анатолія Бондаренка, при цьому погодинні графіки відключень уже не діяли.

Як пояснили в обленерго, графіки аварійних відключень "Укренерго" застосувало по всій області додатково до графіків погодинних відключень у зв’язку з критичною ситуацією в об’єднаній енергосистемі України та задля балансування її роботи.