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У Київській області розпочались екстрені відключення світла: що відомо

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Україна, Середа 02 листопада 2022 18:30
У Київській області розпочались екстрені відключення світла: що відомо Фото: У Київській області розпочались екстрені відключення світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 2 листопада, у Київській області розпочались екстрені відключення споживачів від електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДТЕК Київські регіональні електромережі.

"Наразі в Київській області значно зросло споживання електроенергії", - йдеться у повідомленні.

За наявною інформацією, НЕК "Укренерго" надав розпорядження провести екстрені відключення. Це робиться задля того, аби уникнути масових аварій на енергообладнанні.

"Ми починаємо їх виконувати вже зараз. Звертаємо вашу увагу, що на час екстрених відключень графіки стабілізаційних відключень не діють", - додали у ДТЕК.

Нагадаємо, що після масованих ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури оператором системи передачі НЕК "Укренерго" застосовано графіки аварійного обмеження електроспоживання. Вони необхідні для балансування української енергосистеми.

Саме тому сьогодні, 2 листопада, в Україні запровадили погодинні відключення світла. Обмеження діятимуть у північних, центральних та східних областях.

Нагадаємо, що вчора в "Укренерго" попередили про нові планові відключення світла в Україні. Це викликано дефіцитом електроенергії.

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