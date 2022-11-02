Графіки аварійного відключення електрики: коли і навіщо їх застосовують

Навіщо застосовують аварійні графіки

Як зазначається в роз’ясненні, для того аби мережа була збалансованою, обсяг спожитої електроенергії в певний момент часу повинен дорівнювати обсягу виробленої. У мережі енергія не зберігається. Якщо споживають менше енергії, ніж виробляють, то частота (50 Гц) підвищується, якщо навпаки - падає. Обидва дисбаланси згубно впливають на мережі й обладнання виробників, постачальників та споживачів електроенергії.

"Графік аварійних відключень (ГАВ), який застосовано оператором системи передачі, - це відключення споживачів через дефіцит обсягів електроенергії. ГАВ - це не графік планових робіт, у ньому немає годин початку та завершення відключення. Це перелік електричних адрес (вузлів електромереж), до яких можуть бути застосовані відключення у випадку отримання відповідної вказівки від НЕК "Укренерго", - йдеться в повідомленні.

Графік запроваджується операторами систем передачі (обленерго) протягом 15 хвилин після отримання відповідного розпорядження від НЕК "Укренерго". ГАВ вводять примусово для уникнення повного відключення від енергопостачання великого регіону або для запобігання автоматичного та неконтрольованого знеструмлення регіону (блекауту), зазначається в роз’ясненні.

"Те саме стосується і відновлення електропостачання: рішення щодо заживлення споживачів приймає НЕК "Укренерго". Тільки після отримання команди від регіонального диспетчера НЕК "Укренерго" фахівці операторів систем розподілу (обленерго) можуть відновити розподіл електричної енергії", - повідомили в Держенергонагляді.

Повідомлення про застосування ГАВ не можна оприлюднити заздалегідь - це аварійний захід і інформація про причини застосування зазначеного заходу, його початок, закінчення та інші відомості, що можуть створити уявлення про потенціал енергетичних об‘єктів, є інформацією із обмеженим доступом у період воєнного стану.

При відключенні електроенергії в одному будинку електропостачання може не припинятися у сусідньому. Оскільки різні будинки та навіть під’їзди одного будинку можуть бути заживлені від різних ліній електропередачі. Енергетики чергують лінії для вимкнення. Але якщо якісь будинки не вимикаються зовсім, то це свідчить про наявність на лінії, що живить ці будинки, об`єктів критичної інфраструктури. Наприклад: лікарня, водоканал тощо, додали в Держенергонагляді.

Економія електроенергії

Як зазначається в роз’ясненні, навіть, якщо протягом цілого дня було відсутнє електропостачання, споживач все одно має зменшити споживання електроенергії у пікові години. Оскільки, якщо не дотримуватися режиму максимальної економії, країна ризикує залишитися у темряві. Відключення потрібні для стабілізації енергосистеми України. Вони не дають статися більш масштабним та хаотичним аварійним вимкненням, на усунення яких потрібно буде досить багато часу.

Органи влади звернулися до українців з рекомендаціями зменшити споживання електроенергії, особливо у вечірні години у проміжку між 17:00 та 22:00 годинами, а краще - до 23:00.

"У ці години рекомендується не користуватися: електрообігрівачами, теплою підлогою, бойлерами, електричними сушарками, кухонними електроплитами, мікрохвильовими печами, пральними машинами, електричними духовими шафами, електрочайниками, прасками, посудомийними машинами, кондиціонерами тощо", - йдеться в повідомленні.