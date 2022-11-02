В Черкассах стабилизировали энергоснабжение после аварийных отключений

В среду, 2 ноября, в Черкассах стабилизировались энергоснабжение. Это произошло после аварийных отключений света в городе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
"В Черкассах стабилизировали энергоснабжение. Графики почасовых отключений, обнародованные ранее на сайте облэнерго и городского совета, снова действительны", - говорится в сообщении.
Как отмечается, горожан просят быть готовы к аварийным отключениям, держать гаджеты заряженными и по возможности не пользоваться лифтами.
Ранее сообщалось, что в Черкассах продолжаются аварийные отключения электроэнергии. По словам городского головы Анатолия Бондаренко, при этом почасовые графики отключений уже не действовали.
Как пояснили в облэнерго, графики аварийных отключений "Укрэнерго" применило по всей области дополнительно к графикам почасовых отключений в связи с критической ситуацией в объединенной энергосистеме Украины и балансировки ее работы.
Напомним, что сегодня в Киевской области начались экстренные отключения света.
Ранее сообщалось, что после массированных ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры оператором системы передачи НЭК "Укрэнерго" применены графики аварийного ограничения электропотребления. Они необходимы для балансировки украинской энергосистемы.
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