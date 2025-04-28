В Черкасах після обстрілу закликають вимкнути газові прилади: в чому справа

Обстріл Черкас

Сьогодні Черкаси та область атакувала група "Шахедів". Повітряні сили попереджали про рух БпЛА близько о 08:30. Тоді ж безпілотники рухались у напрямку Золотоноші та Сміли.

Вже о 11:19 стало відомо про безпілотник над Черкасами. Як писали місцеві ЗМІ, місто атакували щонайменше десяток дронів.

Станом на 13:15 про постраждалих внаслідок атаки не повідомлялось.

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