В Черкасах після обстрілу закликають вимкнути газові прилади: в чому справа

Внаслідок ворожого обстрілу у Черкасах є пошкодження об'єкта інфраструктури. Містян закликають терміново вимкнути всі газові прилади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Черкас Анатолія Бондаренка.
За словами Бондаренка, сьогодні, 28 квітня, Черкаси пережили тривалу атаку безпілотних літальних апаратів типу Shahed. Внаслідок атаки є пошкодження об'єкта інфраструктури.
"Звертаюся до всіх мешканців міста: через аварійні роботи на одному з об'єктів газопостачання прошу терміново вимкнути всі газові прилади і не користуватися газом у приватних будинках", - додав міський голова.
Мер Черкас відзначив, що на аварійні служби вже працюють, а більш детальна інформація щодо ситуації в місті буде розкрита протягом дня.
Сьогодні Черкаси та область атакувала група "Шахедів". Повітряні сили попереджали про рух БпЛА близько о 08:30. Тоді ж безпілотники рухались у напрямку Золотоноші та Сміли.
Вже о 11:19 стало відомо про безпілотник над Черкасами. Як писали місцеві ЗМІ, місто атакували щонайменше десяток дронів.
Станом на 13:15 про постраждалих внаслідок атаки не повідомлялось.
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