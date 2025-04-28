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В Черкассах после обстрела призывают выключить газовые приборы: в чем дело

Иллюстративное фото: в Черкассах после обстрела призывают выключить газовые приборы (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В результате вражеского обстрела в Черкассах есть повреждения объекта инфраструктуры. Горожан призывают срочно отключить все газовые приборы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Черкасс Анатолия Бондаренко.

По словам Бондаренко, сегодня, 28 апреля, Черкассы пережили длительную атаку беспилотных летательных аппаратов типа Shahed. В результате атаки есть повреждения объекта инфраструктуры.

"Обращаюсь ко всем жителям города: из-за аварийных работ на одном из объектов газоснабжения прошу срочно отключить все газовые приборы и не пользоваться газом в частных домах", - добавил городской голова.

Мэр Черкасс отметил, что аварийные службы уже работают, а более подробная информация о ситуации в городе будет раскрыта в течение дня.

 

Обстрел Черкасс

Сегодня Черкассы и область атаковала группа "Шахедов". Воздушные силы предупреждали о движении БпЛА около 08:30. Тогда же беспилотники двигались в направлении Золотоноши и Смелы.

Уже в 11:19 стало известно о беспилотнике над Черкассами. Как писали местные СМИ, город атаковали по меньшей мере десяток дронов.

По состоянию на 13:15 о пострадавших в результате атаки не сообщалось.

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