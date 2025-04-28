В Черкассах после обстрела призывают выключить газовые приборы: в чем дело

Обстрел Черкасс

Сегодня Черкассы и область атаковала группа "Шахедов". Воздушные силы предупреждали о движении БпЛА около 08:30. Тогда же беспилотники двигались в направлении Золотоноши и Смелы.

Уже в 11:19 стало известно о беспилотнике над Черкассами. Как писали местные СМИ, город атаковали по меньшей мере десяток дронов.

По состоянию на 13:15 о пострадавших в результате атаки не сообщалось.

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