У Черкасах хворий на епілепсію помер у черзі на ВЛК: що каже ТЦК

Черкаси, Середа 08 жовтня 2025 20:20
UA EN RU
У Черкасах хворий на епілепсію помер у черзі на ВЛК: що каже ТЦК Фото: у Черкасах хворий на епілепсію помер у черзі на ВЛК (facebook.com CherkasyTCK)
Автор: Тетяна Степанова

У Черкасах помер військовозобов’язаний, який очікував у черзі на проходження військово-лікарської комісії. У нього стався приступ епілепсії, внаслідок якого він впав і вдарився головою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Черкаського обласного ТЦК.

Як повідомляється, 5 жовтня до Черкаського ОМТЦК був доставлений військовозобов’язаний для складання адміністративних матеріалів за порушення правил військового обліку.

6 жовтня в складі команди він був направлений для представлення військовозобов’язаних на розгляд до рекрутингової групи рекрутингового центру.

Перебуваючи в автобусі, під час очікування своєї черги на проходження ВЛК при багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування, у військовозобов’язаного стався приступ епілепсії, внаслідок якого він випав на вулицю і вдарився головою.

Побачивши це військовослужбовці підбігли до військовозобов’язаного з метою надання першої медичної допомоги та викликали лікарів вищезазначеного медичного закладу. По прибуттю медиків, постраждалий одразу був госпіталізований, але від отриманої травми помер.

За даним фактом слідчі територіального підрозділу поліції встановлюють усі обставини події. Відповідно до наказу начальника Черкаського ОМТЦК призначено та проводиться службове розслідування.

"Черкаський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки всіляко сприяє проведенню слідства з метою встановлення причин та обставин, які сприяли трагічному випадку", - зазначили у ТЦК.

Інші трагічні інциденти у ТЦК

Нагадаємо, раніше у Рівненській області під час перебування в пункті збору у ТЦК помер 34-річний військовозобов’язаний Віталій Сахарук. Першочерговими слідчо-оперативними заходами було встановлено, що смерть чоловіка настала через серцеву недостатність.

Також відомо про ще одного загиблого військовозобов’язаного. У місті Сміла Черкаській області чоловік помер під час перевезення до навчального центру. Трагічний інцидент стався 22 серпня.

У Стрийському районному центрі комплектування також помер чоловік. Попередня причина смерті - інфаркт, однак триває службове розслідування.

