В Черкассах из-за удара дронов повреждено общежитие и произошли пожары

В Черкассах в результате вражеской дроновой атаки в ночь с 3 на 4 мая фиксируют пожары, также произошло возгорание в общежитии.

Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на Telegram- канал руководителя Черкасской ОВА Игоря Табурца.

"Из-за атаки дронов в областном центре произошло сразу несколько пожаров", - рассказал чиновник.

Он уточнил, что, в частности, было повреждено общежитие - там "загорелось в одной из квартир". Глава ОВА добавил, что также были "побиты окна".

По предварительным данным, в Черкассах обошлось без жертв и пострадавших.

На месте продолжается работа соответствующих экстренных служб, добавил чиновник.

"По предварительным данным, травмированных нет. Все службы работают", - говорится в его публикации в сети.

Ночная атака "шахедов"

Напомним, в ночь с 3 на 4 мая российские захватчики атакуют территорию Украины дронами-камикадзе. Пуски вражеских ударных беспилотников были зафиксированы с вечера субботы. Из-за очередной российской воздушной атаки в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударов со стороны российских оккупантов дронами-камикадзе.

Также сообщалось, что в Черкассах на фоне "Шахедной" атаки прозвучало несколько взрывов. Начальник ОВА рассказал о работе ПВО.

Добавим, ночью в Киеве было слышно несколько взрывов на фоне дроновой атаки. В столице продолжалась работа ПВО.

Позже стало известно, что в Киеве произошли пожары в разных районах города из-за падения обломков сбитых дронов-камикадзе. Фиксировались пожары, в том числе в домах. По последним данным, среди пострадавших есть дети.