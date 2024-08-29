В Черкассах из-за воздушной атаки вспыхнул пожар

В Черкассах в результате вражеской воздушной атаки в ночь на 29 августа и падения обломков вспыхнул пожар на частном предприятии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Черкасской областной военной администрации (ОВА) Игоря Табурца .

"В результате падения обломков на территории одного из частных предприятий областного центра возник пожар", - рассказал чиновник.

В настоящее время ведутся мероприятия по ликвидации пожара, на месте работают оперативные и экстренные службы.

Кроме того, глава ОВА призвал местных жителей находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, поскольку угроза атаки ударных беспилотников в области остается.

А также напомнил о важности соблюдать информационную тишину, не фиксировать и не обнародовать в сети данные о работе сил и средств противовоздушной обороны при отражении атаки противника.

Ночная воздушная атака

Ранее сообщалось, что 28 августа российские оккупанты вечером запустили дроны-камикадзе для ударов по территории Украины. "Шахеды" заходили в воздушное пространство страны с северного направления. Из-за дроновой атаки в ряде областей была объявлена ​​воздушная тревога.

Этой ночью в Харькове прозвучала серия взрывов. Военные предупреждали жителей областного центра и района об угрозе вражеских воздушных атак.

Около двух ночи сирена зазвучала и в Киеве из-за "Шахедов", в области и на подступах к столице началась работа ПВО. Позже стало известно о работе ПВО в столице, где также были слышны взрывы. Утром в Киеве также слышали взрыв.

Представители столичной власти проинформировали, что в Киеве зафиксировано падение обломков в трех районах, обошлось без пострадавших.