Чергу займали з 5 ранку. Що відбувається у ЦНАПах і ТЦК Києва в останній день оновлення даних (репортаж)

Сьогодні, 16 липня, спливає термін, коли військовозобов'язані можуть оновити військово-облікові дані. Зробити це можна через додаток "Резерв+", у ЦНАПах або у ТЦК. При цьому черги до київських ЦНАПів спостерігалися ще минулого тижня, коли до завершення терміну залишалося кілька днів.

РБК-Україна побувало біля Центру надання адміністративних послуг і Територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Оболонському районі й розповідає про ситуацію з чергами.

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Як військовозобов'язані оновлюють дані у ЦНАПах

Черги біля ЦНАПу Оболонського району Києва були задовго до відкриття установи.

Близько 8:45 (за 15 хвилин до відкриття), на вулиці біля входу очікувало більше ста людей, всі з них - чоловіки. Прийшло набагато більше людей, ніж в інші дні.

У ЦНАП намагаються потрапити багато чоловіків (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Тут є дві групи чоловіків - ті, хто записувалися вчора, і ті, хто прийшов тільки сьогодні.

Перші прийшли до будівлі одразу після завершення комендантської години. Біля входу стоїть чоловік зі списком людей, прізвища написані вручну.

Списки присутніх записуються вручну (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

"Ви на штурм посадки? Вербуємо тут у третю штурмову. Чи може вам краще в п'яту?", - жартує чоловік, який представляться Євгеном.

Навколо нього стоять люди, які називають свої прізвища та номер у черзі, і він видає їм талони.

"Роздача" талонів на візит у ЦНАП (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Люди нервують і чоловік жартує далі, щоб розрядити обстановку: "Хто далі в штурмовики? Буду вашим командиром".

Разом із прізвищем записують номер талона (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

"Ми зібралися тут о 5 ранку. Потім прийшли 144 людини з тих, хто чекав і не потрапив вчора. "Сьогоднішні" ледь не побилися з тими, хто приходив ще вчора. Спершу думали поставити "вчорашніх" у кінець. Але допомогло керівництво ЦНАПу, намагалися уникнути конфлікту. Нам у ЦНАПі видали талони, пішли на зустріч. Це допомогло залагодити ситуацію", - розповідає він.

Ажіотаж серед військовозобов'язаних (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Євген вважає, що ажіотаж навколо оновлення даних продовжиться й завтра, хоча термін спливає сьогодні. В якийсь момент черги вже немає: талони всім роздали.

Деякі люди заявляють про те, що в останні дні додаток "Резерв+" працював із перебоями, тому прийшли в установу фізично.

Черги у ЦНАП б'ють рекорди (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Киянин Євген Павлович каже, що намагався оновити дані в додатку з минулої п'ятниці. Заходив у додаток щодня, але той "нічого не підтягував. Можливо, через велике навантаження".

"Прийшов до ЦНАПу, бо треба виконати закон, ну і, звісно, інакше буде штраф", - каже він.

Інший розповідає, що спеціально для оновлення даних взяв сьогодні вихідний. Адже невідомо, скільки часу займе очікування в черзі (він був у черзі 146-й).

Що в останній день оновлення даних відбувається під ТЦК

Біля Оболонського районного ТЦК та СП зранку 16 липня - всього троє людей. Черг немає. Всі прийшли "по військових питаннях" - не для оновлення даних.

Студент другого курсу каже, що прийшов забрати документ, який його попросили оформити на кафедрі університету. Як називається документ - точно не пам'ятає.

Військові біля ТЦК кажуть, що на оновлення даних всіх направляють в адміністративну будівлю неподалік. Біля самої будівлі - кілька черг.

ТЦК тут розташований на шостому поверсі (пропускають виключно по прізвищах і номерах у черзі).

Черг кілька: умовна "зелена" - призовники від 17 до 27 років, "жовта" - офіцери запасу та ті, хто закінчив військову кафедру. "Синя" - рядові солдати, сержанти. Станом на 10 ранку в останній черзі - 20 людей.

Один із чоловіків у черзі каже, що прийшов проходити ВЛК.

"Мені прийшла повістка поштою, я прийшов до ТЦК. Там дали обхідний лист на медкомісію. Зараз проходжу, вже другий тиждень", - каже він. Чоловік має пожиттєво групу інвалідності з дитинства через ДЦП.

До ТЦК також є електронний запис. Але за останньою інформацією, найближча вільна дата, коли туди можна прийти - 26 липня.

Оновлення даних у ЦНАП і ТЦК: в чому різниця

Оновлення військово-облікових даних у ЦНАПах, ТЦК і в мобільному додатку - рівнозначні процедури, розповідає РБК-Україна директор департаменту надання адміністративних послуг КМДА Наталія Шамрай.

"Це - рівнозначний індивідуальний номер, який відображений або у витягу отриманому в ЦНАП, або у "Резерв+", або це штрих-код, вклеєний у військовий квиток. Як у додатку, так і у витягу з ЦНАПу є унікальний номер. Такий самий є й у військовому квитку. За ним ідентифікують військовозобов'язаного", - пояснює вона.

За словами директора департаменту, оновивши дані одним із трьох способів (у додатку "Резерв+", ЦНАП або ТЦК), військовозобов'язаний виконує вимогу закону і не отримає штраф за те, що цього не зробив.

Втім, військовозобов'язані набагато частіше йдуть оновлювати дані саме у ЦНАП. Кажуть, що у ТЦК без проходження ВЛК дані не оновлюють.

"Мій брат вже ходив оновити дані в ТЦК. Йому сказали, що треба проходити заново всю медкомісію. Запитав, що буде коли він її пройде. Відповіли, що оновлять дані і далі вручать йому повістку", - розповідає один із чоловіків з черги до Оболонського ЦНАП.

Як працюють столичні ЦНАПи

Столичні Центри надання адміністративних послуг працюють з понеділка по суботу з 9 ранку до 18 години вечора.

Знайти контактні дані ЦНАПу в потрібному районі Києва можна на офіційному порталі.

Основні контактні дані ЦНАП (скриншот: kyivcnap.gov.ua/OneStopShops)

Як працюють ТЦК та СП у Києві

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) міста Києва працюють цілодобово (хоча інформацію щодо прийому відвідувачів у конкретному закладі краще уточнити).

Знайти контактні дані ТЦК у потрібному районі можна на офіційному порталі столиці.