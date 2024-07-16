Очередь занимали с 5 утра. Что происходит в ЦНАПах и ТЦК Киева в последний день обновления данных (репортаж)

Сегодня, 16 июля, истекает срок, когда военнообязанные могут обновить военно-учетные данные. Сделать это можно через приложение "Резерв+", в ЦНАПах или в ТЦК. При этом очереди в киевские ЦНАПы наблюдались еще на прошлой неделе, когда до истечения срока оставалось несколько дней.

РБК-Украина побывало возле Центра предоставления административных услуг и Территориального центра комплектования и социальной поддержки в Оболонском районе и рассказывает о ситуации с очередями.

Содержание

Как военнообязанные обновляют данные в ЦНАПах

Очереди возле ЦНАПа Оболонского района Киева были задолго до открытия учреждения.

Около 8:45 (за 15 минут до открытия), на улице у входа ждало более ста человек, все из них - мужчины. Пришло гораздо больше людей, чем в другие дни.

В ЦНАП пытаются попасть многие мужчины (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Здесь есть две группы мужчин - те, кто записывался вчера, и те, кто пришел только сегодня.

Первые пришли в здание сразу после завершения комендантского часа. У входа стоит человек со списком людей, фамилии написаны вручную.

Списки присутствующих записываются вручную (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

"Вы на штурм посадки? Вербуем здесь в третью штурмовую. Или может вам лучше в пятую?", - шутит мужчина, представляющийся Евгением.

Вокруг него стоят люди, называющие свои фамилии и номер в очереди, и он выдает им талоны.

"Раздача" талонов на визит в ЦНАП (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Люди нервничают и мужчина шутит дальше, чтобы разрядить обстановку: "Кто дальше в штурмовики? Буду вашим командиром".

Вместе с фамилией записывают номер талона (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

"Мы собрались здесь в 5 утра. Затем пришли 144 человека из тех, кто ждал и не попал вчера. "Сегодняшние" чуть не подрались с теми, кто приходил еще вчера. Сначала думали поставить "вчерашних" в конец. Но помогло руководство ЦНАПа, пытались избежать конфликта. Нам в ЦНАПе выдали талоны, пошли на встречу. Это помогло уладить ситуацию", - рассказывает он.

Ажиотаж среди военнообязанных (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Евгений считает, что ажиотаж вокруг обновления данных продлится и завтра, хотя срок истекает сегодня. В какой-то момент очереди уже нет: талоны всем раздали.

Некоторые люди заявляют о том, что в последние дни приложение "Резерв+" работало с перебоями, поэтому пришли в учреждение физически.

Очереди у ЦНАП бьют рекорды (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Киевлянин Евгений Павлович говорит, что пытался обновить данные в приложении с прошлой пятницы. Заходил в приложение каждый день, но то "ничего не подтягивало. Возможно, из-за большой нагрузки".

"Пришел в ЦНАП, потому что нужно выполнить закон, ну и, конечно, иначе будет штраф", - говорит он.

Другой человек рассказывает, что специально для обновления данных взял сегодня выходной. Ведь неизвестно, сколько времени займет ожидание в очереди (он был в очереди 146-й).

Что в последний день обновления данных происходит под ТЦК

Возле Оболонского районного ТЦК и СП утром 16 июля - всего три человека. Очередей нет. Все пришли "по военным вопросам" - не для обновления данных.

Студент второго курса говорит, что пришел забрать документ, который его попросили оформить на кафедре университета. Как называется документ - точно не помнит.

Военные возле ТЦК говорят, что на обновление данных всех направляют в административное здание неподалеку.

ТЦК здесь расположен на шестом этаже (пропускают исключительно по фамилиям и номерам в очереди). Очередей несколько: условная "зеленая" - призывники от 17 до 27 лет, "желтая" - офицеры запаса и окончившие военную кафедру. "Синяя" - рядовые солдаты, сержанты. По состоянию на 10 утра в последней очереди - 20 человек.

Один из мужчин в очереди говорит, что пришел проходить ВЛК.

"Мне пришла повестка по почте, я пришел в ТЦК. Там дали обходное письмо на медкомиссию. Сейчас прохожу, уже вторую неделю", - говорит он. Мужчина имеет пожизненную группу инвалидности с детства из-за ДЦП.

В ТЦК также есть электронная запись. Но по последней информации, ближайшая свободная дата, когда туда можно прийти - 26 июля.

Обновление данных в ЦНАП и ТЦК: в чем разница

Обновление военно-учетных данных в ЦНАП, ТЦК и в мобильном приложении - равнозначные процедуры, рассказывает РБК-Украина директор департамента предоставления административных услуг КГГА Наталья Шамрай.

"Это - равнозначный индивидуальный номер, который отображен либо в выписке, полученной в ЦНАП, либо в "Резерв+", либо это штрих-код, вклеенный в военный билет. Как в приложении, так и в выписке из ЦНАПа есть уникальный номер. Такой же есть и в военном билете. По нему идентифицируют военнообязанного", - объясняет она.

По словам директора департамента, обновив данные одним из трех способов (в приложении "Резерв+", ЦНАП или ТЦК), военнообязанный выполняет требование закона и не получит штраф за то, что этого не сделал.

Впрочем, военнообязанные гораздо чаще идут обновлять данные именно в ЦНАП. Говорят, что в ТЦК без прохождения ВЛК данные не обновляются.

"Мой брат уже ходил обновить данные в ТЦК. Ему сказали, что надо проходить заново всю медкомиссию. Спросил, что будет, когда он ее пройдет. Ответили, что обновят данные и дальше вручат ему повестку", - рассказывает один из мужчин из очереди в Оболонский ЦНАП.

Как работают столичные ЦНАПы

Столичные Центры предоставления административных услуг работают с понедельника по субботу с 9 утра до 18 часов вечера.

Найти контактные данные ЦНАПа в нужном районе Киева можно на официальном портале.

Основные контактные данные ЦНАП (скриншот: kyivcnap.gov.ua/OneStopShops)

Как работают ТЦК и СП в Киеве

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в Киеве работают круглосуточно (хотя информацию о приеме посетителей в конкретном заведении лучше уточнить).

Найти контактные данные ТЦК в нужном районе можно на официальном портале столицы.