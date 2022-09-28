Черговий замах на територіальну цілісність, - МЗС Австрії про "референдуми" в Україні

Австрія засуджує проведення фейкових "референдумів" Росією на тимчасово окупованих територіях України. Назвала це черговим замахом на територіальну цілісність країни.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Міністерства закордонних справ Австрії.
"Австрія рішуче засуджує незаконні фіктивні "референдуми" для виправдання анексії українських територій Російською Федерацією. Вони являють собою черговий серйозний замах на суверенітет і територіальну цілісність України. Фіктивні "референдуми" не мають легітимності за міжнародним правом і не будуть визнані нами так само як, звичайно, не буде визнана анексія українських територій", - пише пресслужба міністерства.
Росія продовжує ескалацію незаконної війни шляхом насильницької русифікації України, ядерних погроз та мобілізації. Дефіцит продовольства та зростання світових цін на енергоносії, є наслідками загарбницької війни.
"Ми закликаємо керівництво Російської Федерації виконати свої обов’язки постійного члена Ради Безпеки ООН і повернутися за стіл переговорів", - додає МЗС.
Нагадаємо, РБК-Україна писало що, президент України Володимир Зеленський вважає, що якщо Росія визнає результати фейкових "референдумів", то йому більше нема про що буде розмовляти з головою Кремля Володимиром Путіним.
Також вчора, 27 вересня, пройшло позачергове засідання Радбезу ООН щодо незаконних "референдумів" на тимчасово окупованих територіях.
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