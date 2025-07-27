Черговий воєнний злочин РФ: авіаудар по Іллінівці забрав життя чоловіка, є поранені

Окупанти скинули керовану авіабомбу "ФАБ-250" по житловому сектору села Іллінівка Краматорського району. Внаслідок атаки загинув 59-річний чоловік, ще троє жінок отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Донецької обласної прокуратури.

⁠За процесуального керівництва Костянтинівської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину.

З мінно-вибуховими та черепно-мозковою травмами, переломами та саднами їх доставлено до лікарні. Наразі постраждалим надано кваліфіковану медичну допомогу.

В епіцентрі ураження опинились приватні оселі. Як результаті атаки окупантів за місцем мешкання загинув 59-річний чоловік. Його дружина 56 років та дві 45 й 57-річні сусідки дістали тілесні ушкодження.

За даними прокуратури, сьогодні, 27 липня, о 16:10 російська армія нанесла авіаційний удар по селу Іллінівка. Проти мирного населення ворог застосував "ФАБ-250" із модулем УМПК.

Обстріли міста Суми

Нагадаємо, що раніше сьогодні російські окупанти ударили по Сумах дроном. Унаслідок атаки було пошкоджено житлові будинки, автомобіль та мережу електропередач.

Крім того, до медиків звернулися 7-річний хлопчик та його 34-річна мама, які перебували поруч із місцем вибуху.

Пізніше стало відомо, що російські війська повторно атакували місто. Під удар потрапили об’єкти критичної інфраструктури. Як наслідок частина Сум та області залишилися без світла.

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