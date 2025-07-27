Очередное военное преступление РФ: авиаудар по Ильиновке забрал жизнь мужчины, есть раненые

Оккупанты сбросили управляемую авиабомбу "ФАБ-250" по жилому сектору села Ильиновка Краматорского района. В результате атаки погиб 59-летний мужчина, еще трое женщин получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Донецкой областной прокуратуры.

По данным прокуратуры, сегодня, 27 июля, в 16:10 российская армия нанесла авиационный удар по селу Ильиновка. Против мирного населения враг применил "ФАБ-250" с модулем УМПК.

В эпицентре поражения оказались частные дома. В результате атаки оккупантов по месту жительства погиб 59-летний мужчина. Его жена 56 лет и две 45 и 57-летние соседки получили телесные повреждения.

С минно-взрывными и черепно-мозговой травмами, переломами и ссадинами они доставлены в больницу. Сейчас пострадавшим оказана квалифицированная медицинская помощь.

Среди поврежденных объектов 6 частных домов и автомобили.

Под процессуальным руководством Константиновской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления.