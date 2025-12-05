Черговий воєнний злочин: біля Сіверська росіяни розстріляли бійця ЗСУ

Інші воєнні злочини російських окупантів

Нагадаємо, 19 листопада у Покровському районі Донецької області загарбники розстріляли п’ятьох українських військовополонених. Вони були обеззброєні та лежали на землі обличчям донизу, коли один із окупантів відкрив вогонь, що призвело до загибелі військовополонених.

Відомо також про подібні злочини у Запорізькій області. 15 листопада на околицях Затишшя російські військові розстріляли двох українських бійців.

16 листопада на Гуляйпільському напрямку стався ще один випадок насильства проти українських військовослужбовців.

Також ми писали, що 14 листопада окупанти розстріляли трьох полонених українських воїнів.