Очередное военное преступление: возле Северска россияне расстреляли бойца ВСУ

На Северском направлении российские войска совершили грубое нарушение международного права, расстреляв украинского военнослужащего во время сдачи в плен. Событие квалифицировано как военное преступление, ведется расследование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генпрокуратуру.
В районе села Свято-Покровское российские войска, воспользовавшись погодными условиями, осуществили скрытую инфильтрацию в боевые порядки Сил обороны.
На вражеских информационных ресурсах появилась видеозапись, на которой видно пребывание российских солдат на одной из украинских позиций. На кадрах зафиксирован военнослужащий 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".
Во время зачистки частного сектора российский оккупант обнаружил в полуразрушенном доме украинского защитника. Когда боец вышел с поднятыми руками, демонстрируя готовность сдаться, враг коварно открыл огонь.
Раненый военнослужащий попытался скрыться, но получил добивающий выстрел из автомата.
Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств преступления и идентификации виновного военнослужащего рф. Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и считается тяжким международным преступлением.
Российские войска систематически нарушают международное гуманитарное право, применяя насилие против украинских военнопленных. Подобные действия фиксируются украинской стороной и международными организациями для дальнейшего привлечения виновных к ответственности.
Напомним, 19 ноября в Покровском районе Донецкой области захватчики расстреляли пятерых украинских военнопленных. Они были обезоружены и лежали на земле лицом вниз, когда один из оккупантов открыл огонь, что привело к гибели военнопленных.
Известно также о подобных преступлениях в Запорожской области. 15 ноября в окрестностях Затишья российские военные расстреляли двух украинских бойцов.
16 ноября на Гуляйпольском направлении произошел еще один случай насилия против украинских военнослужащих.
Также мы писали, что 14 ноября оккупанты расстреляли трех пленных украинских воинов.