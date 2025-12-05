Очередное военное преступление: возле Северска россияне расстреляли бойца ВСУ

Другие военные преступления российских оккупантов

Напомним, 19 ноября в Покровском районе Донецкой области захватчики расстреляли пятерых украинских военнопленных. Они были обезоружены и лежали на земле лицом вниз, когда один из оккупантов открыл огонь, что привело к гибели военнопленных.

Известно также о подобных преступлениях в Запорожской области. 15 ноября в окрестностях Затишья российские военные расстреляли двух украинских бойцов.

16 ноября на Гуляйпольском направлении произошел еще один случай насилия против украинских военнослужащих.

Также мы писали, что 14 ноября оккупанты расстреляли трех пленных украинских воинов.