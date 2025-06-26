Черговий варварський обстріл: росіяни пошкодили аптеку у Костянтинівці, є постраждалі

Російські окупанти 26 червня обстріляли Костянтинівку. Внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення аптеки, є постраждалі серед цивільних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис керівника Костянтинівської міської військової адміністрації Сергія Горбунова у Facebook.
"Сьогодні близько 12.00 по місту Костянтинівці було здійснено ворожий обстріл із застосуванням ствольної артилерії. У результаті цього варварського обстрілу постраждали двоє мирних мешканців, які перебували в приміщенні аптеки", - сказано у повідомленні.
Потерпілим надали допомогу на місці та ушпиталили. Фасад аптеки зазнав пошкоджень, внутрішні приміщення не постраждали.
"Цей обстріл є черговим актом агресії проти мирного населення. Закликаємо всіх жителів берегти себе та своїх близьких! Не ігноруйте загрозу - своєчасно евакуюйтеся до безпечніших регіонів" - закликав Горбунов.
Костянтинівка - місто в Краматорському районі Донецької області, центр Костянтинівської міської громади. У 2014 році недовгий час побував під окупацією проросійського терористичного угруповання "ДНР", був звільнений влітку того ж року.
Російські окупанти націлилися на місто, оскільки воно має для них важливе значення. Вони регулярно обстрілюють Костянтинівку. Нещодавно окупанти завдали авіаудару по житловому будинку, внаслідок чого загинула людина. Донецька ОВА зазначає, що внаслідок атак ворога Костянтинівка наразі перебуває на межі гуманітарної катастрофи.
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